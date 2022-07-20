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1 час назад

Стало известно, в каких регионах чаще всего предлагают «суперзарплаты»

Лера Букина

Магаданская область и Якутия возглавили рейтинг регионов, в которых чаще всего предлагают соискателям «суперзарплаты» (от 150 тысяч рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Стали известны регионы России с «суперзарплатами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в топ-5 включены Москва (18% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тысяч рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%).

Кроме того, исследование показало, где граждане реже всего получают зарплаты от 150 тысяч рублей. В таком списке оказались Республика Северная Осетия (3%), Ленинградская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 2%).

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Что касается профессиональных областей, то самая большая доля вакансий с «суперзарплатами» зафиксирована в сфере консалтинга (39% от всех предложений о работе). Также в рейтинге оказались

такие профессиональные сферы, как «Высший менеджмент» (33%), «Добыча сырья» (28%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%).

Реже всего зарплату свыше 150 тысяч рублей предлагают в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).

Ранее сообщалось, что, по данным исследования онлайн-университета Skypro и эксперты финансового маркетплейса Сравни, IT-курсы стали самыми востребованными среди тех, кто стремится получить дополнительное образование. Опрос показал, что во время обучения или сразу после окончания курсов работу получают 48% учеников.

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