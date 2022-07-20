Транспортный налог предложили «заморозить»

Минпромторг поддержал идею депутат Госдумы Виталия Милонова ввести мораторий на транспортный налог на несколько лет при покупке отечественного автомобиля. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, о поддержке инициативы по налоговой льготе на два-три года, говорится в письме парламентарию от главы Минпромторга и вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», - сказано в документе.
Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин выразил уверенность, что подобные меры «могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», транспортный налог на которые может доходить до 75 тысяч рублей.
Однако среди отечественных автомобилей в основном представлены машины, мощность которых не превышает 150 л.с. и размер транспортного налога для до 10 тысяч рублей даже в Москве, заметил он.
Эксперт уверен, что идею об освобождении от уплаты транспортного налога можно считать в первую очередь средством продвижения российских автомобилей.
Ранее, несмотря на кризис, «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении с 8 июня выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке, стоимость которого начинается от 678,3 тысячи рублей. При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал, что в России с июля заработают программы льготного автокредитования и лизинга.