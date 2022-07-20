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1 час назад

В России предложили заморозить транспортный налог

Алиса Селезнёва

Минпромторг поддержал идею депутат Госдумы Виталия Милонова ввести мораторий на транспортный налог на несколько лет при покупке отечественного автомобиля. Об этом пишут «Известия».

Транспортный налог предложили «заморозить»
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным издания, о поддержке инициативы по налоговой льготе на два-три года, говорится в письме парламентарию от главы Минпромторга и вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», - сказано в документе.

Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин выразил уверенность, что подобные меры «могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», транспортный налог на которые может доходить до 75 тысяч рублей.

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Однако среди отечественных автомобилей в основном представлены машины, мощность которых не превышает 150 л.с. и размер транспортного налога для до 10 тысяч рублей даже в Москве, заметил он.

Эксперт уверен, что идею об освобождении от уплаты транспортного налога можно считать в первую очередь средством продвижения российских автомобилей.

Ранее, несмотря на кризис, «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении с 8 июня выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке, стоимость которого начинается от 678,3 тысячи рублей. При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал, что в России с июля заработают программы льготного автокредитования и лизинга.

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