Транспортный налог предложили «заморозить»

Минпромторг поддержал идею депутат Госдумы Виталия Милонова ввести мораторий на транспортный налог на несколько лет при покупке отечественного автомобиля. Об этом пишут «Известия».

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По данным издания, о поддержке инициативы по налоговой льготе на два-три года, говорится в письме парламентарию от главы Минпромторга и вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», - сказано в документе.

Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин выразил уверенность, что подобные меры «могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто», транспортный налог на которые может доходить до 75 тысяч рублей.

Однако среди отечественных автомобилей в основном представлены машины, мощность которых не превышает 150 л.с. и размер транспортного налога для до 10 тысяч рублей даже в Москве, заметил он.

Эксперт уверен, что идею об освобождении от уплаты транспортного налога можно считать в первую очередь средством продвижения российских автомобилей.