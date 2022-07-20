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1 час назад

В ЦБ рассказали о новой уловке мошенников

RT на русском

На фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заёмщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории.

Об этом «Известиям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т.п.», — сообщили в ЦБ.

В ЦБ напомнили, что по желанию заемщика стереть плохую кредитную историю или заменить ее хорошей невозможно.

Личный счет,Валерий Лях,
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