В ЦБ рассказали о новой уловке мошенников

На фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заёмщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории.
Об этом «Известиям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т.п.», — сообщили в ЦБ.
В ЦБ напомнили, что по желанию заемщика стереть плохую кредитную историю или заменить ее хорошей невозможно.