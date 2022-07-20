В ЦБ рассказали о новой уловке мошенников

«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т.п.», — сообщили в ЦБ.