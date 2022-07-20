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18 минут назад

Россияне начали активно практиковать «брокерский туризм»

Лера Букина

Россияне стали активно интересоваться так называемым брокерским туризмом, который предполагает выезд частных инвесторов за рубеж для открытия счетов. Об этом сообщают «Известия».

Россияне начали активно практиковать «брокерский туризм»
Фото: unsplash.comunsplash.com

Благодаря такому шагу российские граждане смогут инвестировать свои новые деньги, поскольку приобретать иностранные акции через отечественные компании и площадки стало сейчас достаточно рискованно, заявил один из источников «Известий» из числа профучастников рынка акций.

Он подчеркнул, что в Армении рынок более или менее развит. Так, у ряда кредитных организаций республики открыт доступ к инфраструктуре ведущих зарубежных брокеров. Аналогично обстоят дела в Турции. У новоиспеченных резидентов страны есть возможность обратиться в крупные компании с доступом к фондовой бирже США и других государств.

«В целом, если говорить про брокерский туризм, то я бы пока не выделял Казахстан: их рынок активно развивается, но прямой доступ к американской площадке есть только у двух-трех его игроков. Здесь скорее другие страны главенствуют. В основном многие инвесторы открывают себе счета через ОАЭ, где инвестиционная сфера очень хорошо развита», — указал собеседник издания.

Другой источник издания, работающий в одной из крупных отечественных инвестиционных компаний, подтвердил тенденцию на открытие россиянами брокерских счетов за рубежом. Однако, по его словам, в основном это клиенты с материальным достатком.

Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) за 2021 год, счета за границей открыли 400 тысяч юридических и физических лиц из России.

Личный счет,ФНС России,
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