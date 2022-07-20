Россияне начали активно практиковать «брокерский туризм»

Россияне стали активно интересоваться так называемым брокерским туризмом, который предполагает выезд частных инвесторов за рубеж для открытия счетов. Об этом сообщают «Известия».

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Благодаря такому шагу российские граждане смогут инвестировать свои новые деньги, поскольку приобретать иностранные акции через отечественные компании и площадки стало сейчас достаточно рискованно, заявил один из источников «Известий» из числа профучастников рынка акций.

Он подчеркнул, что в Армении рынок более или менее развит. Так, у ряда кредитных организаций республики открыт доступ к инфраструктуре ведущих зарубежных брокеров. Аналогично обстоят дела в Турции. У новоиспеченных резидентов страны есть возможность обратиться в крупные компании с доступом к фондовой бирже США и других государств.

«В целом, если говорить про брокерский туризм, то я бы пока не выделял Казахстан: их рынок активно развивается, но прямой доступ к американской площадке есть только у двух-трех его игроков. Здесь скорее другие страны главенствуют. В основном многие инвесторы открывают себе счета через ОАЭ, где инвестиционная сфера очень хорошо развита», — указал собеседник издания.

Другой источник издания, работающий в одной из крупных отечественных инвестиционных компаний, подтвердил тенденцию на открытие россиянами брокерских счетов за рубежом. Однако, по его словам, в основном это клиенты с материальным достатком.