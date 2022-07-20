В ЦБ рассказали, сохранят ли инвесторы свой статус

Банк России подтвердил, что квалифицированным инвесторам не нужно будет повторно подтверждать свой статус после ужесточения требований к получению такого статуса. Об этом сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ.

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В среду ЦБ РФ анонсировал совершенствование защиты розничных инвесторов. В связи с этим ЦБ предупреждает об ужесточении подходов к присвоению статуса квалифицированного инвестора. Например, теперь для получения статуса предлагается увеличить минимальную сумму денег и активов на счетах с 6 до 30 миллионов рублей.

«Все, у кого на сегодня есть статус квалифицированного инвестора, кто получает его по действующим правилам, конечно, его сохранят по собственному усмотрению», — сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

При этом зампред ЦБ добавил, что любой квалифицированный инвестор сможет обратиться к брокеру с заявлением больше не считать его квалифицированным, если он хочет, чтобы его права защищались лучше, а риски были ниже.