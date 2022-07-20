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1 час назад

Как открыть счет за рубежом в 2022: риски и варианты

Алиса Селезнёва

Давно прошли те времена, когда любая поездка заграницу была не возможна без обмена достаточного количества валюты. Люди привыкли к комфорту, и если можно расплатиться картой, то без наличных вполне реально обойтись. Но после введения санкций карты VISA и Mastercard, выпущенные в России, перестали работать за рубежом. Вернуть привычный комфорт можно, если открыть счет в иностранном банке. «Рамблер» рассказывает, как это можно сделать.

Как открыть счет за рубежом в 2022: риски и варианты
Фото: PxHerePxHere

Кому нужно отрывать счет в зарубежном банке

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На самом деле карта, выпущенная зарубежным банком, может понадобиться не только тем, кто часто летает за границу. Счет за рубежом наверняка пригодится, если вы:

  • Студент зарубежного вуза
  • Фрилансер, выполняющий заказы для иностранных компаний
  • Сотрудник иностранных компаний
  • Вкладчик или инвестор
  • Соискатель гражданства или вида на жительство

Открыть счет в иностранном банке не так просто, как хотелось бы. Но во всем можно разобраться. Если лень вникать во все тонкости и детали, это можно поручить агенту или юридической фирме, которая специализируется на таких делах. Это будет стоить денег, но сэкономит массу времени, сил и нервных клеток. Но посредника нужно выбирать предельно внимательно, чтобы не нарваться на мошенников.

К чему нужно быть готовым

Счет в зарубежном банке накладывает определенную ответственность и ограничения, поэтому нужно быть готовым к следующим сложностям:

  • высокая стоимость обслуживания;
  • дополнительный контроль поступлений и платежей;
  • проверка репутации и источников доходов;
  • длительные сроки рассмотрения и оформления документов;
  • более сложные условия обслуживания, например, одним из требований будет высокий остаток на счете или более высокий оборот денежных средств в течение месяца.

В большинстве случаев для открытия счета необходимо личное присутствие, поэтому стоит заранее связаться с клиентским отделом банка, запросить список всех документов, которые необходимо предоставить, выяснить условия открытия счета, чтобы не получилось так, что вы приехали и получили отказ из-за отсутствия одного документа или несоответствия одному требованию.

Какие документы нужно предоставить

На самом деле каждый банк предъявляет свои требования, нужно быть готовым к тому, что список может довольно длинным. Заранее стоит подготовить как минимум следующие документы:

  • заграничный/национальный паспорт;
  • СV или резюме;
  • выписку по банковскому счету;
  • документы об источниках дохода (справку о доходах, справку о дивидендах, депозитные договоры, договоры сдачи в аренду имущества, договоры купли-продажи и т.д.);
  • документы, подтверждающие право собственности на имущество;
  • свидетельства о браке и рождении детей, а также другие документы, указывающие на семейное положение;
  • рекомендательное письмо из обслуживающего банка;
  • квитанции по уплате коммунальных платежей за последние полгода.

Европейские банки требуют:

  • временный вид на жительство, постоянный вид на жительство или гражданство ЕС;
  • документальное подтверждение статуса налогового резидента ЕС;
  • регистрацию с конкретным адресом проживания в ЕС;
  • местный номер телефона с местной сим-картой.

В банках Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Грузии, которые также популярны у россиян, обычно просят предоставить:

  • заграничный паспорт,
  • ИНН,
  • договор аренды.

Банки Армении просят предоставить большее количество документов:

  • удостоверение личности и его нотариально заверенная копия с переводом на армянский язык;
  • справка из полиции, которая подтверждает отсутствие социальной карты;
  • справка 2-НДФЛ;
  • вид на жительство в Армении;
  • договор аренды жилья сроком минимум на три месяца;
  • договор бронирования гостиницы не менее чем на один месяц;
  • трудовой договор, заключенный в Армении;
  • свидетельство о праве собственности в стране.

После открытия счета в зарубежном банке

В течение одного месяца после открытия счета в иностранном банке нужно уведомить ФНС по месту своего учета. Сделать это можно одним из следующих способов:

  1. через налоговую инспекцию;
  2. по почте с уведомлением о вручении;
  3. онлайн с использованием электронной подписи.

Это требование касается юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Форму уведомления можно найти на сайте ФНС России.

PxHere
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