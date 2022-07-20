Как открыть счет за рубежом в 2022: риски и варианты

Давно прошли те времена, когда любая поездка заграницу была не возможна без обмена достаточного количества валюты. Люди привыкли к комфорту, и если можно расплатиться картой, то без наличных вполне реально обойтись. Но после введения санкций карты VISA и Mastercard, выпущенные в России, перестали работать за рубежом. Вернуть привычный комфорт можно, если открыть счет в иностранном банке. «Рамблер» рассказывает, как это можно сделать.
На самом деле карта, выпущенная зарубежным банком, может понадобиться не только тем, кто часто летает за границу. Счет за рубежом наверняка пригодится, если вы:
Открыть счет в иностранном банке не так просто, как хотелось бы. Но во всем можно разобраться. Если лень вникать во все тонкости и детали, это можно поручить агенту или юридической фирме, которая специализируется на таких делах. Это будет стоить денег, но сэкономит массу времени, сил и нервных клеток. Но посредника нужно выбирать предельно внимательно, чтобы не нарваться на мошенников.
Счет в зарубежном банке накладывает определенную ответственность и ограничения, поэтому нужно быть готовым к следующим сложностям:
В большинстве случаев для открытия счета необходимо личное присутствие, поэтому стоит заранее связаться с клиентским отделом банка, запросить список всех документов, которые необходимо предоставить, выяснить условия открытия счета, чтобы не получилось так, что вы приехали и получили отказ из-за отсутствия одного документа или несоответствия одному требованию.
На самом деле каждый банк предъявляет свои требования, нужно быть готовым к тому, что список может довольно длинным. Заранее стоит подготовить как минимум следующие документы:
Европейские банки требуют:
В банках Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Грузии, которые также популярны у россиян, обычно просят предоставить:
Банки Армении просят предоставить большее количество документов:
В течение одного месяца после открытия счета в иностранном банке нужно уведомить ФНС по месту своего учета. Сделать это можно одним из следующих способов:
Это требование касается юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Форму уведомления можно найти на сайте ФНС России.