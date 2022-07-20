Как открыть счет за рубежом в 2022: риски и варианты

Давно прошли те времена, когда любая поездка заграницу была не возможна без обмена достаточного количества валюты. Люди привыкли к комфорту, и если можно расплатиться картой, то без наличных вполне реально обойтись. Но после введения санкций карты VISA и Mastercard, выпущенные в России, перестали работать за рубежом. Вернуть привычный комфорт можно, если открыть счет в иностранном банке. «Рамблер» рассказывает, как это можно сделать.

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Кому нужно отрывать счет в зарубежном банке

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На самом деле карта, выпущенная зарубежным банком, может понадобиться не только тем, кто часто летает за границу. Счет за рубежом наверняка пригодится, если вы:

Студент зарубежного вуза

Фрилансер, выполняющий заказы для иностранных компаний

Сотрудник иностранных компаний

Вкладчик или инвестор

Соискатель гражданства или вида на жительство

Открыть счет в иностранном банке не так просто, как хотелось бы. Но во всем можно разобраться. Если лень вникать во все тонкости и детали, это можно поручить агенту или юридической фирме, которая специализируется на таких делах. Это будет стоить денег, но сэкономит массу времени, сил и нервных клеток. Но посредника нужно выбирать предельно внимательно, чтобы не нарваться на мошенников.

К чему нужно быть готовым

Счет в зарубежном банке накладывает определенную ответственность и ограничения, поэтому нужно быть готовым к следующим сложностям:

высокая стоимость обслуживания;

дополнительный контроль поступлений и платежей;

проверка репутации и источников доходов;

длительные сроки рассмотрения и оформления документов;

более сложные условия обслуживания, например, одним из требований будет высокий остаток на счете или более высокий оборот денежных средств в течение месяца.

В большинстве случаев для открытия счета необходимо личное присутствие, поэтому стоит заранее связаться с клиентским отделом банка, запросить список всех документов, которые необходимо предоставить, выяснить условия открытия счета, чтобы не получилось так, что вы приехали и получили отказ из-за отсутствия одного документа или несоответствия одному требованию.

Какие документы нужно предоставить

На самом деле каждый банк предъявляет свои требования, нужно быть готовым к тому, что список может довольно длинным. Заранее стоит подготовить как минимум следующие документы:

заграничный/национальный паспорт;

СV или резюме;

выписку по банковскому счету;

документы об источниках дохода (справку о доходах, справку о дивидендах, депозитные договоры, договоры сдачи в аренду имущества, договоры купли-продажи и т.д.);

документы, подтверждающие право собственности на имущество;

свидетельства о браке и рождении детей, а также другие документы, указывающие на семейное положение;

рекомендательное письмо из обслуживающего банка;

квитанции по уплате коммунальных платежей за последние полгода.

Европейские банки требуют:

временный вид на жительство, постоянный вид на жительство или гражданство ЕС;

документальное подтверждение статуса налогового резидента ЕС;

регистрацию с конкретным адресом проживания в ЕС;

местный номер телефона с местной сим-картой.

В банках Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Грузии, которые также популярны у россиян, обычно просят предоставить:

заграничный паспорт,

ИНН,

договор аренды.

Банки Армении просят предоставить большее количество документов:

удостоверение личности и его нотариально заверенная копия с переводом на армянский язык;

справка из полиции, которая подтверждает отсутствие социальной карты;

справка 2-НДФЛ;

вид на жительство в Армении;

договор аренды жилья сроком минимум на три месяца;

договор бронирования гостиницы не менее чем на один месяц;

трудовой договор, заключенный в Армении;

свидетельство о праве собственности в стране.

После открытия счета в зарубежном банке

В течение одного месяца после открытия счета в иностранном банке нужно уведомить ФНС по месту своего учета. Сделать это можно одним из следующих способов:

через налоговую инспекцию; по почте с уведомлением о вручении; онлайн с использованием электронной подписи.

Это требование касается юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Форму уведомления можно найти на сайте ФНС России.