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1 час назад

Собчак попросила Набиуллину снять лимиты на переводы валюты

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Собчак обратилась к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой снять ограничения на переводы валюты для россиян. Об этом автор шоу «Осторожно, Собчак!» написала в своем Telegram-канале.

Собчак обратилась с просьбой по валюте к Набиуллиной
Фото: ТАССТАСС

«В школе по математике у меня был трояк, но даже я понимаю, что Вы жмете нас со всех сторон — на Западе банки счета не открывают, а здесь вводят сумасшедшие проценты. Нельзя принуждать людей хранить то, что копили на пенсию в невыгодной для них форме. Снимите лимиты на переводы! Будьте человеком!» — написала она.

По словам Собчак, на сегодняшний день сложилась «абсолютно патовая ситуация» в связи с тем, что подсанкционные банки — Райффайзен, Газпромбанк и прочие — устанавливают комиссии за хранение долларов. При этом «выводить их в дружественные страны» не дают ограничительные меры, введенные российским Центробанком.

Телеведущая добавила, что многие люди не хранят деньги в рублях после 98 года, «потому что тогда на этой вере в рубль потеряли почти все».

Собчак заявила о невозможности дёшево поменять доллары

В начале июня сообщалось, что Тинькофф банк вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. До этого в Райффайзенбанке заявили о введении комиссии за использование валютных счетов.

В первой половине июля в пресс-службе Газпромбанка заявили, что с 15 июля кредитная организация повысит комиссии за проведение межбанковских переводов в иностранной валюте для физических лиц с 1 до 3%.

В марте Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой.

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