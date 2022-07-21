Сроки банковских переводов могут увеличиться

Борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводов в России, такую причину называет газета «Коммерсантъ». Новые правила, которые разрабатывают в Госдуме, могут усилить ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан.

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Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций». В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, причем это произойдет даже если клиент подтвердил операцию.

По оценкам экспертов, банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства. Кроме того, мера может оказаться недостаточно эффективной: база данных мошенников, на которую должны ориентироваться банкиры, обновляется с задержкой в пять–семь дней, а за это время можно вывести значительные суммы.