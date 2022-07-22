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1 час назад

Юрист рассказала об индексации пенсий работающим

Ura.Ru

В России с 1 августа пройдет ежегодная индексация пенсий работавших в предыдущем году граждан. Об ожидаемом размере повышения рассказала юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова.

Юрист рассказала об индексации пенсий работающим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какой бы большой ни была заработная плата работающего пенсионера, сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать трех пенсионных баллов (пенсионных коэффициентов). Стоимость пенсионного коэффициента в 2015 году была установлена в размере 71,41 рубля и каждый год индексируется. Так, в 2019 году стоимость пенсионного коэффициента составила 87,24 рубля, в 2020 году — 93,00, в 2021 году — 98,86, а в 2022 году — 118,10», — объяснила Белова в интервью Life.

По словам юриста, увеличение выплат для каждого пенсионера зависит от многих факторов. В частности, от года последнего трудоустройства и назначения пенсии, от размера полученной в предыдущем году заработной платы и величины уплаченных страховых взносов и от того, были ли увольнения в период получения пенсии с 2016 года.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. Так, прибавку 7200 рублей получат люди, достигшие в июле 80-ти лет.

Личный счет,Ирина Белова,Финансовый университет,
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