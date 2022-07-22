Юрист рассказала об индексации пенсий работающим

«Какой бы большой ни была заработная плата работающего пенсионера, сумма ежегодного августовского повышения размера пенсии не может превышать трех пенсионных баллов (пенсионных коэффициентов). Стоимость пенсионного коэффициента в 2015 году была установлена в размере 71,41 рубля и каждый год индексируется. Так, в 2019 году стоимость пенсионного коэффициента составила 87,24 рубля, в 2020 году — 93,00, в 2021 году — 98,86, а в 2022 году — 118,10», — объяснила Белова в интервью Life.