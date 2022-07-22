Россиянам начали предлагать полисы ОСАГО в кредит

Некоторые страховые компании начали предлагать полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в кредит или в рассрочку. Об этом сообщил «Коммерсант». Эксперты считают, что таким образом страховщики хотят увеличить клиентскую базу — пусть и за счёт наименее прибыльного направления. Механизм может заинтересовать граждан, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей. Участники рынка считают, что эффект от таких маркетинговых ходов недолговечен.

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В кредит через сервис «ЮKassa» начала продавать полисы страховая компания «Согласие». В ближайшее время аналогичную услугу планирует предоставить «Совкомбанк страхование».

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Страховка в кредит — нетипичная для рынка услуга, отметили журналисты.

В Центробанке заявили, что законодательство «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Но там уточнили, что страховая премия по ОСАГО может быть уплачена в том числе за счёт кредита, полученного страхователем у банка — партнёра страховщика. По такой схеме и работает «Согласие».

По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года рынок ОСАГО вырос на 4,6%, составив более 52 млрд рублей по сборам. Выплаты превысили 40 млрд рублей. Число заключённых договоров сократилось на 1,4%.

Независимый эксперт Андрей Бархота отметил, что ОСАГО — традиционно убыточный сегмент, но при этом он помогает формировать клиентскую базу. Такая модель особенно актуальна в условиях снижения доходов граждан, поскольку позволяет не допустить сжатия базы и страхового портфеля, создав потенциальный пул доходов на будущие периоды.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина считает, что при средней стоимости полиса для граждан на уровне 6000 рублей рассрочка — это скорее маркетинговый ход. Но, как отметила она, услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими коэффициентами — для них полис дороже. Например, такие коэффициенты могут быть у аварийных автомобилей.

Эксперты предупредили, что эффект от таких продаж недолговечен. Наращивание рискового сегмента в портфеле может привести к увеличению выплат и коэффициента убыточности. В частности, если такие страховщики будут должниками, компаниям придётся самостоятельно эти долги компенсировать.