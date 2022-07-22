Набиуллина: наличие валютного вклада рискованно

Наличие валютного вклада может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Напомним, что ранее российские банки начали избавляться от долларов и евро и вводить отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических и физических лиц. В Центробанке выступили против таких мер в отношении граждан, однако позднее правительство одобрило законопроект, который позволяет устанавливать отрицательные ставки вкладов юридических лиц.