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42 минуты назад

Набиуллина: наличие валютного вклада создает риск попадания банка под санкции

Никита Бородкин

Наличие валютного вклада может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Набиуллина: наличие валютного вклада рискованно
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ранее российские банки начали избавляться от долларов и евро и вводить отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических и физических лиц. В Центробанке выступили против таких мер в отношении граждан, однако позднее правительство одобрило законопроект, который позволяет устанавливать отрицательные ставки вкладов юридических лиц.

22 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых. Также регулятор отметил снижение годовой инфляции в июне до 15,9% (после 17,1% в мае). Кроме того, в базовом сценарии ЦБ уменьшил прогноз падения ВВП по итогам 2022 года до 4-6%.

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