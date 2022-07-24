Пенсионный фонд начнет информировать россиян о дополнительной пенсии. Это станет сюрпризом для большинства граждан, которые не догадываются, что у них есть еще одна пенсия – накопительная. Об этом пишет «Российская газета».

Информирование может начаться с 1 июля 2023 года. Проект федерального закона, подготовленного Минтрудом, рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия. Он уже согласован с Минфином, ЦБ и Пенсионным фондом.

Негосударственные пенсионные фонды не обязаны уведомлять застрахованных лиц о наличии накопительных пенсий и ПФР решил взять эту обязанность на себя. Уведомления планируется рассылать через портал госуслуг.

Право на данную пенсию имеет несколько категорий россиян. Это люди 1967 года рождения и моложе, а также участники Программы государственного софинансирования пенсий и владельцы сертификата на материнский капитал, направившие средства на пенсию.

Женщины имеют право обратиться за накопительной пенсией с 55 лет, мужчины с 60 лет.