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41 минуту назад

В «Росатоме» рассказали, когда в России замедлится рост цен на ЖКХ

Газета.Ru

На сегодняшний день к интеллектуальным системам мониторинга российские водоканалы подключены не более чем в 20% городов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в госкорпорацию «Росатом») Виктор Рубежной. По его словам, в ближайшие десять лет этот показатель может быть увеличен до 50-70%.

Россиянам рассказали, когда замедлится рост цен на ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первую очередь цифровизуются крупные города, богатые. Уверен, останется доля и тех, которые не цифровизуются никогда. По всей России разбросано огромное количество поселков с населением 1000 человек или около того. В каждой такой точке есть свой МУП (муниципальное унитарное предприятие) или ГУП (государственное унитарное предприятие). Их модернизация будет стоить крайне невыгодно», – сказал Рубежной.

Эксперт добавил, что высокая доля цифровизации систем водоснабжения позволит замедлить темпы роста цен на воду как услугу ЖКХ. К тому же, уверен специалист, интеллектуальные системы мониторинга позволят сделать эту самую слугу качественнее и стабильнее за счет снижения числа аварий и повышения скорости их ликвидации.

Личный счет,Росатом,
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