Россиянам рассказали, когда замедлится рост цен на ЖКХ

На сегодняшний день к интеллектуальным системам мониторинга российские водоканалы подключены не более чем в 20% городов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в госкорпорацию «Росатом») Виктор Рубежной. По его словам, в ближайшие десять лет этот показатель может быть увеличен до 50-70%.