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1 час назад

В России подорожает красная икра

Ura.Ru

В России хотят ввести цифровую маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб, что приведет к повышению цен на продукт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

В России подорожает красная икра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На совещании обсудили ввод цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыбы. Эксперимент может быть проведен до конца 2022 года», — сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков заявил, что из-за маркировки цены на икру вырастут. Однако цифровая маркировка значительно уменьшит количество поддельной икры на рынке. Управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк сообщил, что на данный момент на рынке достаточно много контрафактной икры, пишет RT.

Личный счет,Александр Новиков,
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