Минтруд обяжет главврачей и директоров школ декларировать расходы

Глав государственных и муниципальных учреждений хотят обязать направлять отчет о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. Соответствующие антикоррупционные поправки в законодательство подготовил Минтруд, сообщает РБК со ссылкой на данный документ.
Цель нововведения - ужесточение контроля за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций.
Так, речь идет, в частности, о директорах школ, главврачах больниц и поликлиник, заведующих детскими садами.
В настоящее время законодательство предусматривает необходимость информировать о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Издание подчеркивает, что новые меры могут коснуться 206,6 тыс. россиян.
Среди других планов ведомства - расширение списка сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. Так, планируется включить в него взятие и погашение кредитов, покупку имущества и рефинансирование кредитов.
Пресс-служба Минтруда сообщила, что предложение было одобрено в ходе заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Ранее стало известно, что, по данным Генеральной прокуратуры России, в стране увеличилось число пойманных взяточников. Сообщалось о выявлении 2084 случаев получения взятки с января по март 2022 года, что на 20% больше значений прошлого года за такой же период.