Минтруд обяжет главврачей и директоров школ декларировать расходы

Глав государственных и муниципальных учреждений хотят обязать направлять отчет о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. Соответствующие антикоррупционные поправки в законодательство подготовил Минтруд, сообщает РБК со ссылкой на данный документ.

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Цель нововведения - ужесточение контроля за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций.

Так, речь идет, в частности, о директорах школ, главврачах больниц и поликлиник, заведующих детскими садами.

В настоящее время законодательство предусматривает необходимость информировать о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Издание подчеркивает, что новые меры могут коснуться 206,6 тыс. россиян.

Среди других планов ведомства - расширение списка сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. Так, планируется включить в него взятие и погашение кредитов, покупку имущества и рефинансирование кредитов.

Пресс-служба Минтруда сообщила, что предложение было одобрено в ходе заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.