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1 час назад

Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет

Газета.Ru

Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам в рамках летней акции до 3 октября 2022 года, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Клиенты могут взять кредит по ставке 4,9% на первый месяц при наличии годовой подписки СберПрайм+ или под 5,9% на первый месяц, если подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет.

Также Сбербанк снизил минимальную базовую ставку в рамках акции на 1 п.п. и теперь она составляет 13,5%.

"Мы впервые предлагаем такую низкую ставку по кредиту и уверены, что наша летняя акция будет привлекательна для всех клиентов. Особенные условия мы предлагаем для наших зарплатных клиентов и владельцев подписки СберПрайм+. Сбер оперативно реагирует на рыночные изменения, стремясь предоставлять своим клиентам комфортные условия кредитования. Текущая акция отличное тому подтверждение", - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Акционные условия доступны для кредитов от 300 тысяч рублей.

Личный счет,Сергей Широков,Сбербанк России,
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