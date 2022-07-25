Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет

Клиенты могут взять кредит по ставке 4,9% на первый месяц при наличии годовой подписки СберПрайм+ или под 5,9% на первый месяц, если подписки нет. Также ставка 4,9% доступна при рефинансировании кредитов других банков. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет.