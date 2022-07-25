Выплаты увеличат: кому повысят пенсии с 1 августа

С 1 августа для многих категорий пенсионеров предусмотрели повышение социальных пособий. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Надбавка будет назначена автоматически. Так, сбор документации не будет требоваться. Отмечается, что надбавка будет особенно ощутимой для тех, кому в июле 2022 года исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы. Сообщается об увеличении их пенсий на 7200 рублей.

Также прибавку в 5 тыс. рублей получат те, кто трудился в сферах авиации и угольной промышленности. Особое условие – наличие стажа более 25 лет.

На прибавку в 314 рублей могут рассчитывать пенсионеры, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года.

Надбавку предусмотрели и для пенсионеров, которые уволились с работы в апреле этого года. Они получат пособие с учетом пропущенных индексаций, а также доплату за несколько месяцев ожидания перерасчета.

Рассчитывать на прибавку могут и военные пенсионеры. Напомним, что закон об индексации их пенсий на 10% подписали в РФ 1 июня.

В дальнейшем некоторые категории граждан также получат прибавку к пенсии. В частности, до 1 октября власти России введут дополнительную надбавку пенсионерам — бывшим служащим органов внутренних дел. А с 1 октября 2022 года ее предусмотрят для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей.