В России взлетят цены на красную икру

В России задумались о введении цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыб. Это, в свою очередь, спровоцирует рост цен на продукт, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, передает Ura.ru.

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«На совещании обсудили ввод цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыбы. Эксперимент может быть проведен до конца 2022 года», — говорится в сообщении правительства Камчатского края.

По словам владельца группы компаний «Русский икорный дом» Александра Новикова, икра подорожает в связи с маркировкой продукции. Преимущество данной меры, по его словам, заключается в том, что цифровая маркировка сократит количество поддельной икры на рынке.

RT, ссылаясь на управляющего партнера агентства Agro and Food Communications Илью Березнюка, сообщал, что сейчас на рынке достаточно много контрафактной икры.