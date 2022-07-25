В России взлетят цены на красную икру

В России задумались о введении цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыб. Это, в свою очередь, спровоцирует рост цен на продукт, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, передает Ura.ru.
«На совещании обсудили ввод цифровой маркировки икры лососевых и осетровых пород рыбы. Эксперимент может быть проведен до конца 2022 года», — говорится в сообщении правительства Камчатского края.
По словам владельца группы компаний «Русский икорный дом» Александра Новикова, икра подорожает в связи с маркировкой продукции. Преимущество данной меры, по его словам, заключается в том, что цифровая маркировка сократит количество поддельной икры на рынке.
RT, ссылаясь на управляющего партнера агентства Agro and Food Communications Илью Березнюка, сообщал, что сейчас на рынке достаточно много контрафактной икры.
Ранее «Известия» написали, что предложения о старте эксперимента по маркировке икры лососевых и икры осетровых в 2022 году сформирует Минпромторг. Отмечалось, что их направят в правительство после анализа всех поступивших позиций.