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1 час назад

Названы вытеснившие маски из топ-10 покупок товары

Лера Букина

В этом году топ-5 летних покупок включает в себя сладкие газированные напитки, яйца картофель, томаты и черешню. Следом идут бананы, огурцы, хлеб, яблоки и молоко, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ресурса «Чек Индекс».

Названы вытеснившие маски из топ-10 покупок товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Особенностью этого летнего сезона стали газированные напитки, которые вышли в топ покупок. Интерес к ним разогрели иностранные производители: весной они заявили о выводе своих флагманов с локального рынка. Их заменили отечественными аналогами», – отметили эксперты.

Выбор покупок изменился в связи с тем, что коронавирусная напряженность спала. Раньше в данном рейтинге были одноразовые медицинские маски.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что из-за некоторого падения доходов на рынке могут наблюдаться новые тренды в поведении потребителей. По его словам, граждане делают выбор в пользу сбережения средств, вместо их траты. Так, обороты розницы демонстрируют снижение: в мае продуктовый сектор снизился в денежном выражении на 10%, а продажи непродуктовых товаров сократились на 17%.

Ранее сообщалось, что, по данным крупнейшего онлайн-ретейлера Wildberries, в России наблюдается рост спроса на «зимние» товары, который не является типичным для середины лета.

Личный счет,Георгий Остапкович,ВШЭ,
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