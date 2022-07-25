Оформивших банковские карты за рубежом россиян предупредили о штрафах

Российских туристов, отправляющихся за рубеж, чтобы оформить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, предупредили о возможных штрафах при открытии счета. Об этом пишут «Известия».

Фото: Nick Pampoukidis / Unsplash Nick Pampoukidis / Unsplash

Отмечается, что отечественные туроператоры начали активно предлагать россиянам услуги по оформлению пластиковых карт в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении и других странах. Рост спроса на международные банковские карты, по словам авторов материла, связан с уходом Visa и MasterCard из России и последующей блокировкой для соотечественников этих платежных систем.

При этом гендиректор компании Corteos platform Дмитрий Маркин отметил, что путешественников, как правило, не предупреждают о «подводных камнях» при покупке подобных «карточных» туров. Так, россияне, открывающие за рубежом банковские карты, обязаны сообщить об этом в Федеральную налоговую службу (ФНС), подав соответствующую декларацию.

Слова эксперта также подтвердил партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Специалист уточнил, что непредоставление налоговой декларации о зарубежном счете влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, на юридических лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, при неоплате административного штрафа, туристу может грозить увеличение штрафа в двойном размере, либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы.