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1 час назад

Красная икра может подорожать до конца года

Елена Прошина

Росрыболовство допускает, что цена на красную икру может незначительно увеличиться до конца 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Красная икра может подорожать до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве причины возможного подорожания называют эксперимент по цифровой маркировке икорной продукции, который может пройти до конца года. Согласно словам пресс-службы правительства Камчатского края, цель эксперимента – гарантировать потребителю высокое качество продукта.

Эксперимент по маркировке лососевой и осетровой икры направлен на борьбу с контрафактной продукцией и браконьерством. Росрыболовство подчеркивает, что теневой рынок красной икры в России превышает 4 миллиарда рублей, а браконьеры не только подрывают воспроизводственный ресурс, но и могут выпускать на рынок товар, представляющий опасность для здоровья потребителя.

В ведомстве надеются, что маркировка икры позволит не только эффективно бороться с браконьерами, но и повысит конкурентоспособность легальных производителей.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор Омска предупредил покупателей о том, что на полки магазинов города могла попасть некачественная икра щуки.

Личный счет,Роспотребнадзор,Росрыболовство,
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