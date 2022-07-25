Красная икра может подорожать до конца года

Росрыболовство допускает, что цена на красную икру может незначительно увеличиться до конца 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

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В качестве причины возможного подорожания называют эксперимент по цифровой маркировке икорной продукции, который может пройти до конца года. Согласно словам пресс-службы правительства Камчатского края, цель эксперимента – гарантировать потребителю высокое качество продукта.

Эксперимент по маркировке лососевой и осетровой икры направлен на борьбу с контрафактной продукцией и браконьерством. Росрыболовство подчеркивает, что теневой рынок красной икры в России превышает 4 миллиарда рублей, а браконьеры не только подрывают воспроизводственный ресурс, но и могут выпускать на рынок товар, представляющий опасность для здоровья потребителя.

В ведомстве надеются, что маркировка икры позволит не только эффективно бороться с браконьерами, но и повысит конкурентоспособность легальных производителей.