Подсчитана стоимость набора первоклассника в 2022 году

Компания «Ашан» подсчитала стоимость минимального набора первоклассника в этом году. Она составляет более 2100 рублей. Об этом пишет «Газета.ру».

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В этом году собрать первоклассника в школу россиянам обойдется в 2134,77 рублей. В эту сумму включены 26 позиций: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и некоторые другие предметы. Самым дорогим стал ранец (от 999,99 рублей), а дешевым — точилка для карандашей (от 3,60 рублей).

Ранее ресурс «Чек Индекс» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили, что средний чек на сборы ребенка в школу в 2022 году вырос на 15% и составляет 13364 рубля. Так, стоимость канцелярских принадлежностей выросла на 12%, дневника — на 46%, набора тетрадей – на 7%, рюкзака — на 16%, школьной формы — на 8%.