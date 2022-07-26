Подсчитана стоимость набора первоклассника в 2022 году

Компания «Ашан» подсчитала стоимость минимального набора первоклассника в этом году. Она составляет более 2100 рублей. Об этом пишет «Газета.ру».
В этом году собрать первоклассника в школу россиянам обойдется в 2134,77 рублей. В эту сумму включены 26 позиций: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и некоторые другие предметы. Самым дорогим стал ранец (от 999,99 рублей), а дешевым — точилка для карандашей (от 3,60 рублей).
Ранее ресурс «Чек Индекс» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили, что средний чек на сборы ребенка в школу в 2022 году вырос на 15% и составляет 13364 рубля. Так, стоимость канцелярских принадлежностей выросла на 12%, дневника — на 46%, набора тетрадей – на 7%, рюкзака — на 16%, школьной формы — на 8%.
Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что около 100 тысяч школьников из многодетных и малообеспеченных подмосковных семей получат выплаты к 1 сентября. Так, многодетные семьи получат по 3 тыс. рублей на ребенка, а малообеспеченные семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями – по 13 тыс. рублей.