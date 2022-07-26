Что можно делать с валютой сейчас

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения на выдачу наличной валюты, установленные в марте и актуальные до 9 сентября, будут пролонгированы. Нет оснований ждать, что ситуация с поступлением наличных иностранных денежных средств улучшится в ближайшей перспективе, добавила Набиуллина. "Известия" напомнили россиянам, что сейчас разрешено делать с валютой, и спросили у экспертов, какую обстановку на валютном рынке они прогнозируют.

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Какие сейчас действуют правила

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Согласно порядку, установленному в марте этого года:

В Россию нельзя ввозить зарубежную валюту в виде наличности.

Со вкладов и счетов разрешается снимать не выше 10 тысяч долларов наличными. Если требуется больше, банк выдаст разницу в российской валюте по действующему на момент операции курсу.

В Центробанке отметили, что счетов, на которых находится иностранная валюта общей суммой свыше 10 тысяч долларов, в РФ сейчас не более 10%.

Прогнозы экспертов

Александр Абрамов, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков института, входящего в состав РАНХиГС, считает, что финансовый регулятор будет много раз продлевать установленные ограничения. Эксперт напомнил, что по причине санкций наличность в виде долларов и евро не ввозится в Россию.

По его словам, курс американской и европейской валют будет низким, потому что спрос на них уменьшился.

Александр Потавин, аналитик "Финам" в свою очередь рекомендовал населению при укреплении рубля хранить сбережения в российской валюте — пока ставки по вкладам еще не маленькие. Он добавил, что покупать доллары целесообразно на ожиданиях снижения курса рубля в среднесрочной перспективе.

Потавин также подчеркнул, что ставки по депозитам в американской валюте увеличились за последнюю половину года и, вероятно, будут расти дальше до начала 2023-го.

Потавин прогнозирует, что в течение месяца доллар будет находиться между отметками в 55 и 65 рублей.

Юлия Макаренко, замдиректора Банковского института развития подчеркнула, что делать валютные запасы сейчас нецелесообразно. Эксперт пояснила, что банки сейчас вводят комиссии, из-за которых держать иностранные денежные средства на вкладах становится невыгодно. Макаренко отметила, что хранение наличной валюты "под матрасом" было бы неплохим решением для тех, кто хочет нажиться на росте курса в дальнейшем, однако нынешняя политика ЦБ связывает руки спекулянтам.

Пока США и Евросоюз не снимут запрет на ввоз наличной валюты в Россию, Центробанк не отменит свои ограничения, считает исполнительный директор департамента «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Он полагает, что, поскольку в отношении РФ вводятся все новые и новые санкции, хорошим решением может стать перевод безналичной европейской и американской валюты в юань или другие зарубежные денежные знаки.