Россияне заплатят больше: цены на мобильную связь взлетят на 15%

Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха Александр Сиволобов предупредил о повышении тарифов мобильной связи в РФ на 10-15%. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Вместе с тем он не исключает демпинга (то есть продажи товаров и услуг по искусственно заниженным ценам) в ряде регионов РФ.

«До конца 2022 года стоимость тарифов мобильной связи в России может вырасти на 10-15%, но рост цен будет неоднородным. В некоторых регионах операторы могут пойти на демпинг», — подчеркнул он.

Сиволобов указал на то, что недавно в России были обозначены границы повышения — не выше, чем индекс потребительских цен.

«Потолок» роста цен на тарифы зафиксируют на уровне 17-20%.

«Как будут действовать операторы в этих пределах – неизвестно. Цены где-то могут снизиться, а в каких-то тарифах могут появиться новые опции, позволяющие увеличить выручку», — отмечает эксперт.

По словам Сиволобова, операторы нуждаются в средствах для инвестиций, поскольку Россия уступает другим странам в скорости мобильного интернета.