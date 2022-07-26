Список начисляемых на карту «Мир» соцвыплат расширился

Правительство России сообщило о расширении перечня социальных выплат, которые будут начисляться на карту «Мир». Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина.

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В списке оказались ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и ежегодные выплаты обладателям нагрудного знака «Почетный донор». Также предусмотрены компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ для

педагогов в сельской местности и членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД.

Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Вступление в силу документа ожидается через три месяца.