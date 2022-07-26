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2 часа назад

Список начисляемых на карту «Мир» соцвыплат расширился

Лера Букина

Правительство России сообщило о расширении перечня социальных выплат, которые будут начисляться на карту «Мир». Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина.

Список начисляемых на карту «Мир» соцвыплат расширился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В списке оказались ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и ежегодные выплаты обладателям нагрудного знака «Почетный донор». Также предусмотрены компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ для

педагогов в сельской местности и членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД.

Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Вступление в силу документа ожидается через три месяца.

Ранее платежная система «Мир» сообщила, где принимают ее карты. Так, у россиян есть возможность совершить оплату товаров или услуг с помощью карты «Мир» в банкоматах в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Личный счет,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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