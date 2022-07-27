В России предложили изменить правила списания долгов

Законопроект о запрете списания прожиточного минимума с пенсионеров, чей долг составляет менее 100 тыс. рублей, может быть внесет уже в среду 27 июля. Авторами инициативы являются депутаты фракции «Единая Россия», сообщают «Известия».

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Они считают необходимым защитить самую уязвимую категорию граждан. Отмечается, что в 2020 году насчитывалось 1,3 млн должников пенсионного возраста. Благодаря этой мере пробел, который появился после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки, будет устранен.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко – один из инициаторов законопроекта – отметила, что законопроект позволит защитить всех россиян в правах на сохранение прожиточного минимума. По ее словам, большая доля обращений пришлась именно на пенсионеров.

«От этой категории людей было много обращений, их мы и хотим защитить. Пенсия и так мизерная. Именно поэтому сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума», — подчеркнула она.

Отмечается, что за принятие данной меры выступили в Минюсте и Федеральной службе судебных приставов (ФССП).