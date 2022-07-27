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1 час назад

Названы условия получения «золотых виз» иностранцами в России

Елена Прошина

Правительство разработало проект, благодаря которому иностранцы смогут получать «золотые визы» в России. Это станет возможным при инвестициях в 30 млн рублей. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Названы условия получения «золотых виз» иностранцами в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы получить «золотую визу» иностранный гражданин должен будет выполнить одно из условий. Так, необходимо будет сложить не менее 30 млн рублей в российскую компанию, работающую как минимум три года, а также заплатить налоги в размере 6 млн рублей в год после подачи заявления. При вложениях в компанию из Крыма, Севастополя или Дальневосточного федерального округа размер инвестиций составит 20 млн. Это поможет сократить сроки получения вида на жительство с полутора лет до полугода.

Также ВНЖ можно получить, если иностранный гражданин владеет в России компанией с численностью сотрудников не менее 25 человек. Также есть вариант приобретения жилья на сумму не менее чем 30 млн рублей и владеть ей три года.

«Золотые визы» позволят выезжать из России и возвращаться без оформления обычных документов. Также обладатели смогут открывать бизнес в любом регионе.

Ранее в правительстве уже обсуждали законопроект с упрощенным порядком выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в обмен на инвестиции в РФ. Предполагалось, что он вступит в силу в середине 2021 года. Согласно документу, иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

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