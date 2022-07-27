Новые льготы: кто сможет получить компенсацию за аренду жилья

В России скоро должны появиться новые льготы для граждан, которые живут в съемном жилье. Они смогут претендовать на налоговый вычет. Life разбирался, как данная мера отразится на рынке и стоимости жилищной аренды.

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Издание напоминает о том, что нововведение предполагает компенсацию 13% от годовых расходов на оплату жилья.

«Если поправки примут, то, возможно, что желание получить вычет стимулирует некоторых квартиросъёмщиков сообщать налоговикам о незаконной деятельности хозяев сдаваемых квартир, но вряд ли это будет массовая практика», — полагает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Если законопроект примут в нынешнем виде, некоторые арендодатели, вероятно, переведут расчеты за проживание на схему ежемесячной оплаты наличными с целью избежать возможные претензии со стороны ФНС, отмечают эксперты компании «ИНКОМ-Недвижимость». Все дело в том, что в такой ситуации факт получения дохода доказать достаточно проблематично.

По мнению специалистов компании «Миэль», в связи с поправками арендодатели высоколиквидных объектов могут легализовать свою деятельность, но при этом пересмотреть расценки в сторону повышения на величину отчисляемых налогов.