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1 час назад

Реальные зарплаты россиян в мае снизились на 6%

BFM.RUиещё 2

Реальные среднемесячные зарплаты работников организаций в мае этого года снизились на 6,1% по сравнению с маем 2021 года и составили примерно 62,5 тысячи рублей. Это следует из статистики Росстата, пишет «Коммерсантъ». В апреле зарплаты сокращались более чем на 7%. При этом в номинальном выражении за год они выросли на 10%.

Реальные зарплаты россиян в мае снизились на 6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем спад реальных располагаемых доходов россиян замедлился. В апреле-июне этот показатель уменьшился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале реальные доходы снижались на 1,2%.

Кроме того, в отчете Росстата говорится, что пенсии в июне номинально выросли на 16,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Однако с учетом инфляции реальный рост составил лишь 0,4%. Уровень безработицы, уверяют в ведомстве, остался на исторически минимальном уровне в 3,9%: общее число безработных в стране составляет 3 млн человек.

Личный счет,Коммерсант,Росстат,
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