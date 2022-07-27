Реальные зарплаты россиян в мае снизились на 6%

Реальные среднемесячные зарплаты работников организаций в мае этого года снизились на 6,1% по сравнению с маем 2021 года и составили примерно 62,5 тысячи рублей. Это следует из статистики Росстата, пишет «Коммерсантъ». В апреле зарплаты сокращались более чем на 7%. При этом в номинальном выражении за год они выросли на 10%.

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Вместе с тем спад реальных располагаемых доходов россиян замедлился. В апреле-июне этот показатель уменьшился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале реальные доходы снижались на 1,2%.