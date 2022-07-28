Пенсионный фонд будет предоставлять данные Росстату

Ранее эту информацию использовали только для решения ведомственных задач — для остальных органов власти доступ к этим данным был закрыт, отмечали в кабмине. Инициативу разработали в правительстве для создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, которые позволяют сформировать набор социально-экономических показателей. Пенсионный фонд теперь обязан предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах. А также — административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.