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1 час назад

Пенсионный фонд будет предоставлять данные Росстату

Парламентская газета

У Пенсионного фонда России (ПФР) теперь появилась обязанность предоставлять Росстату обезличенные сведения о получателях социальной помощи для формирования статистики. Такой закон вступил в силу 28 июля.

Пенсионный фонд будет предоставлять данные Росстату
Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ© Игорь Самохвалов/ПГ

Ранее эту информацию использовали только для решения ведомственных задач — для остальных органов власти доступ к этим данным был закрыт, отмечали в кабмине. Инициативу разработали в правительстве для создания системы оперативной статистики на основе административных данных, имеющихся в распоряжении ПФР, которые позволяют сформировать набор социально-экономических показателей. Пенсионный фонд теперь обязан предоставлять в Росстат обезличенные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах. А также — административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации.

Необходимость предоставления ПФР в Росстат обезличенных персональных данных физических лиц обусловлена тем, что это позволит установить количественную характеристику мер социальной поддержки, а также их получателей. «Это позволяет обеспечить достоверность официальной статистической информации, формируемой на основе нового вида информационного взаимодействия», — отмечали авторы инициативы.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Росстат,
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