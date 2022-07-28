Российских туристов ожидают новые курортные сборы

В свою очередь член комитета Алексей Черняк пояснил, что механизм туристического сбора на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого ведется в России с 2018 года. По его словам, инициативу уже поддержали 18 регионов РФ. По информации Госдумы, за 2018–2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн рублей, Ставропольского — 904,5 млн рублей, Краснодарского — 538,1 млн рублей, все средства должны идти на развитие туристической инфраструктуры. Платеж составлял 50 рублей в сутки, в случае одобрения законопроекта взимать за отдых в регионах, поддержавших инициативу, будут 100 рублей.