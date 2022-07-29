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1 час назад

Повышение пенсий и зарплат: что изменится для россиян в августе

Ura.Ruиещё 2

В России с 1 августа крупные компании повысят зарплаты своим сотрудникам, а семьи с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста получат новую меру поддержки. Кроме того, в следующем месяце проиндексируют пенсии работающим россиянам.

Повышение пенсий и зарплат: что изменится для россиян в августе
Фото: Денис Моргунов © URA.RUДенис Моргунов © URA.RU

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. Мера также коснется получателей страховых выплат. Прибавку в размере 7200 рублей получат люди, достигшие в июле 80 лет.

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