Эксперты оценили внедрение банками оплаты Union Pay через смартфон

Российские кредитные учреждения занимаются внедрением оплаты картами китайской платежной системы Union Pay через телефоны, сообщают «Известия».

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Работы ведутся в «Почта Банке» и «МТС Банке». Расплачиваться смартфоном можно будет через приложение Huawei Pay для аппаратов Huawei и Honor, которое является аналогом Apple Pay. Эксперты говорят, что технология сделает карты Union Pay более конкурентными в России.

В последнее время 20–30% всех безналичных платежей в РФ проходили с помощью смартфона. Как заявила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева, платежи с помощью бесконтактной технологии были очень востребованы среди россиян. По количеству пользователей Apple Pay Россия занимала второе место после США. В настоящее время на фоне ухода с рынка основных игроков Apple и Google альтернативные формы оплаты будут только набирать обороты, считает эксперт.

Однако Union Pay вряд ли станет основным платежным инструментом из-за небольшой доли устройств Huawei и Honor у россиян. Кроме того, в РФ сеть приема карт Union Pay не повсеместна.

Сегодня расплачиваться пластиковыми картами Union Pay через смартфон могут клиенты «Газпромбанка» и банка «Солидарность».