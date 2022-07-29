Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
39 минут назад

Эксперты оценили внедрение банками оплаты Union Pay через смартфон

Елена Прошина

Российские кредитные учреждения занимаются внедрением оплаты картами китайской платежной системы Union Pay через телефоны, сообщают «Известия».

Эксперты оценили внедрение банками оплаты Union Pay через смартфон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работы ведутся в «Почта Банке» и «МТС Банке». Расплачиваться смартфоном можно будет через приложение Huawei Pay для аппаратов Huawei и Honor, которое является аналогом Apple Pay. Эксперты говорят, что технология сделает карты Union Pay более конкурентными в России.

В последнее время 20–30% всех безналичных платежей в РФ проходили с помощью смартфона. Как заявила операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева, платежи с помощью бесконтактной технологии были очень востребованы среди россиян. По количеству пользователей Apple Pay Россия занимала второе место после США. В настоящее время на фоне ухода с рынка основных игроков Apple и Google альтернативные формы оплаты будут только набирать обороты, считает эксперт.

Однако Union Pay вряд ли станет основным платежным инструментом из-за небольшой доли устройств Huawei и Honor у россиян. Кроме того, в РФ сеть приема карт Union Pay не повсеместна.

Сегодня расплачиваться пластиковыми картами Union Pay через смартфон могут клиенты «Газпромбанка» и банка «Солидарность».

За пределами России сеть приема карт китайской платежной системы увеличилась до 180 стран и регионов. Сегодня 90% трат по картам Union Pay производится за границей и в зарубежных интернет-магазинах. Больше всего операций совершается в Италии, Турции, ОАЭ, Сингапуре и Нидерландах.

Личный счет,Почта Банк,МТС-Банк,Газпромбанк,Google,Apple,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители