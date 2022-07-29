Статус малоимущей семьи в 2022: как получить, какие преимущества положены

Государство оказывает поддержку россиянам, доход которых не дотягивает до прожиточного минимума. Кто в 2022 году может претендовать на статус малоимущих, какие льготы положены и каким образом можно их получить, разбирался «Рамблер».

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Кто может претендовать на статус малоимущих?

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С 1 июня в России вступил в силу указ об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда составляют 13 919 и 15 279 рублей соответственно. При этом малоимущими считаются россияне, чей доход меньше прожиточного регионального минимума, который варьируется в зависимости от субъекта РФ.

Так, в 2021 году наибольший прожиточный минимум был в Чукотском автономном округе, 29 698 руб., наименьший — в Липецкой области, 11 448 руб.

Стоит пытаться получить статус малоимущих, если общий доход всех членов семьи, разделенный на количество участвующих в учете людей, меньше текущего прожиточного минимума региона. Под семьей подразумеваются близкие родственники, которые живут вместе и ведут общее хозяйство, отмечает «Prav.io».

При этом необходимо учесть, что прожиточный минимум на детей и пенсионеров меньше, чем на взрослых работающих граждан. Например, в 2022 году в Москве прожиточный минимум составил 21 371 руб. для взрослых и 16 174 руб. для детей, пишет «Тинькофф журнал».

Условия предоставления статуса малоимущих

При расчете статуса малоимущего, необходимого для предоставления государственной помощи, учитываются доходы каждого члена семьи до вычета налогов и сборов за три последних месяца до месяца подачи заявления. Потом эту общую сумму поделят на три, вычислив средний доход семьи. А уже его будут делить на число членов семьи, получая в итоге среднедушевой доход.

В расчет входят не только зарплаты и пенсии, но и премии, различные компенсации, льготы, стипендии, выплаты на детей и страховые выплаты, материальная помощь, подарки, наследство и т.д. С полным перечнем можно ознакомиться в «Постановлении Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. № 512».

В получении статуса малоимущих могут отказать родителям, которые не способны отчитаться о зарплате, доходе от предпринимательской деятельности или пенсионных выплатах. Исключение - нахождение в тюрьме, на длительном лечении и официальный статус безработного. Насколько уважительна причина, по которой малоимущая семья оказалась в трудном финансовом положении, оценивает орган соцзащиты. Если оснований нет, выплаты получить не удастся.

Учитывается также и наличие в семье недвижимости и автомобилей. Так, на статус малоимущих не может претендовать семья, у которой есть несколько квартир площадью более 24 «квадратов» на человека или две машины.

Какие документы нужны для оформления?

Для того, чтобы получить статус малоимущих, необходимо обратиться в службу социальной защиты. Есть возможность сдать все необходимые документы и через МФЦ, а также воспользоваться сервисом «Госуслуги», пояснила «Комсомольской правде» адвокат АБ «Лапицкий и партнеры» Елена Зимина.

По ее словам, весь перечень необходимых документом нужно уточнить в соцзащите, но есть и те, без которых не обойтись. В их числе:

справка о составе семьи;

справки о доходах каждого ее члена за последние три месяца;

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;

трудовые книжки всех трудоспособных членов семьи;

для безработных необходимо предоставить справку из центра занятости.

Если в семье есть инвалиды, необходимы справки МСЭ. Также нужно будет предоставить идентификационный код налогоплательщика для каждого члена семьи и свидетельство об официально зарегистрированном браке.

На рассмотрение заявления и всех документов отводится 10 дней с момент его подачи. Если проверка подтвердит малоимущий статус, он будет оформлен официально. В некоторых случаях рассмотрение может занять больше времени, но не дольше месяца.

Какие льготы положены?

Малоимущие россияне могут претендовать на ряд выплат, среди которые есть как федеральные, так и региональные.

Так, семья освобождается от налога на доходы, студенты получают стипендии, а в вузы — если родители инвалиды I группы — дети зачисляются на льготной основе. Также малоимущим могут быть предоставлены разовые выплаты и натуральная помощь: дрова, еда, одежда, обувь, медикаменты. В Московской области малоимущим ежемесячно компенсируют сумму, которой не хватает до прожиточного минимума. Размер компенсации на одного члена семьи — от 300 до 1000 рублей в месяц. В год дадут не больше 6000 рублей.

Указом президента с 1 января 2020 года также установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет, если средний доход в семье не превышает величину двух прожиточных минимумов на одного человека.

С начала мая 2022 года в России начала действовать бесшовная система поддержки малообеспеченных семей, вне зависимости от возраста ребенка. Ее частью станет новая выплата для россиян, у которых есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. Официально обратиться за ней можно было с 1 мая, однако деньги перечисляли как за май, так и за апрель.

Новую выплату, которая будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, можно получить в случае, если родители и дети постоянно проживают в России, являются гражданами страны и семья признана малоимущей. При этом у членов семьи старше 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.