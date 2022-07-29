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1 час назад

Россиянам дали советы, которые помогут не попасть в долговую яму

Елена Прошина

Россиянам, не желающим попасть в долговую яму, необходимо тратить меньше, чем они зарабатывают, иметь денежный резерв, учитывать траты на обслуживание покупаемой вещи и брать кредиты только в крайних случаях. Такие советы жителям РФ дал INFOX.ru.

Россиянам дали советы, которые помогут не попасть в долговую яму
Фото: ТАССТАСС

Авторы статьи уверены, что рациональное распоряжение денежными средствами является главной преградой на «пути к нищете». Первыми основными пунктами финансовой грамотности являются не превышающие доходов расходы и накопления.

«Перед покупкой важно учитывать не только стоимость вещи, но и траты на ее обслуживание. Некоторые изделия требуют особого деликатного ухода, ремонта, апгрейда — это будущие расходы, на которые вы подписываетесь при их покупке. Просчитайте их заранее и сопоставьте со своими возможностями», — отмечается в материале.

Также авторы статьи посоветовали россиянам быть осторожнее с кредитами и брать их только в крайних случаях. К ним INFOX.ru отнес покупку жилья, инвестирование и лечение. А вот брать кредиты на отдых, свадьбу, бытовую технику и одежду авторы материала не рекомендовали. Кроме того покупать машину в кредит можно лишь если она поможет зарабатывать деньги. Также не стоит брать второй кредит, если первый еще не закрыт, заключили в INFOX.ru.

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