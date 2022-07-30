Россиянам раскрыли три способа повысить пенсию

Юрист Ирина Сивакова рассказала о трех способах повысить свою пенсию. По ее словам, размер выплаты сейчас зависит от зарплатного коэффициента за период работы до 2002 года.
Максимальное значение этого коэффициента составляет 1,2. Выйти за эти рамки могут только граждане, проживавшие в северных районах страны по состоянию на 1 января 2002 года, а также обладатели «северного стажа» (15 лет в районах Крайнего севера или 20 лет в приравненных местностях).
«Как можно повысить свой зарплатный коэффициент для пенсии, если он не достигает максимума? Вариантов несколько», – пишет Сивакова.
Во-первых, можно поискать документы, подтверждающие более высокий заработок за другие периоды (за любые 5 лет подряд до 2002 года) у работодателя или в архивах.
При этом суды принимают любые документы, подтверждающие заработок, включая профсоюзные или комсомольские билеты с указанием величины взносов.
Во-вторых, можно представить в ПФР документы о дополнительном доходе за период, за который рассчитан коэффициент (о зарплате по совместительству, о пособиях по временной нетрудоспособности).
Также можно заменить в периоде расчета коэффициента нулевые месяцы (без заработка). Это допустимо в случае ухода за ребенком или нетрудоспособным, а также нахождения на инвалидности. Данные месяцы можно заменить на месяцы работы, которые предшествовали или следовали сразу после периода, выбранного для расчета.
Ранее стало известно, что осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии.