Россиянам раскрыли три способа повысить пенсию

Юрист Ирина Сивакова рассказала о трех способах повысить свою пенсию. По ее словам, размер выплаты сейчас зависит от зарплатного коэффициента за период работы до 2002 года.

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Максимальное значение этого коэффициента составляет 1,2. Выйти за эти рамки могут только граждане, проживавшие в северных районах страны по состоянию на 1 января 2002 года, а также обладатели «северного стажа» (15 лет в районах Крайнего севера или 20 лет в приравненных местностях).

«Как можно повысить свой зарплатный коэффициент для пенсии, если он не достигает максимума? Вариантов несколько», – пишет Сивакова.

Во-первых, можно поискать документы, подтверждающие более высокий заработок за другие периоды (за любые 5 лет подряд до 2002 года) у работодателя или в архивах.

При этом суды принимают любые документы, подтверждающие заработок, включая профсоюзные или комсомольские билеты с указанием величины взносов.

Во-вторых, можно представить в ПФР документы о дополнительном доходе за период, за который рассчитан коэффициент (о зарплате по совместительству, о пособиях по временной нетрудоспособности).

Также можно заменить в периоде расчета коэффициента нулевые месяцы (без заработка). Это допустимо в случае ухода за ребенком или нетрудоспособным, а также нахождения на инвалидности. Данные месяцы можно заменить на месяцы работы, которые предшествовали или следовали сразу после периода, выбранного для расчета.