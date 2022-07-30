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1 час назад

Россиянам раскрыли три способа повысить пенсию

Майк Габриелян

Юрист Ирина Сивакова рассказала о трех способах повысить свою пенсию. По ее словам, размер выплаты сейчас зависит от зарплатного коэффициента за период работы до 2002 года.

Россиянам раскрыли три способа повысить пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максимальное значение этого коэффициента составляет 1,2. Выйти за эти рамки могут только граждане, проживавшие в северных районах страны по состоянию на 1 января 2002 года, а также обладатели «северного стажа» (15 лет в районах Крайнего севера или 20 лет в приравненных местностях).

«Как можно повысить свой зарплатный коэффициент для пенсии, если он не достигает максимума? Вариантов несколько», – пишет Сивакова.

Во-первых, можно поискать документы, подтверждающие более высокий заработок за другие периоды (за любые 5 лет подряд до 2002 года) у работодателя или в архивах.

ПФР назвал имеющих право на повышение пенсии

При этом суды принимают любые документы, подтверждающие заработок, включая профсоюзные или комсомольские билеты с указанием величины взносов.

Во-вторых, можно представить в ПФР документы о дополнительном доходе за период, за который рассчитан коэффициент (о зарплате по совместительству, о пособиях по временной нетрудоспособности).

Также можно заменить в периоде расчета коэффициента нулевые месяцы (без заработка). Это допустимо в случае ухода за ребенком или нетрудоспособным, а также нахождения на инвалидности. Данные месяцы можно заменить на месяцы работы, которые предшествовали или следовали сразу после периода, выбранного для расчета.

Ранее стало известно, что осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии.

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