Эксперт Артемьева посоветовала не использовать банковские карты на сомнительных сайтах

Доля безналичных платежей в России превышает 70%, однако есть как минимум два случая, в которых лучше расплатиться наличными. Об этом «Прайму» рассказала операционный директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По её словам, кеш может выручить при покупках в интернет-магазине, так как онлайн-оплата может быть небезопасной, и за границей — расплатиться российской банковской картой там сейчас сложно. Эксперт объяснила, что перед покупкой в интернете стоит проверить магазин на надёжность — изучить регистрационные данные компании и домена. Если компания открыта недавно или у неё много негативных отзывов — стоит насторожиться, добавила Артемьева. «Уж точно не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах», — заметила она. Если у сайта нет протокола HTTP , то информация передаётся не в зашифрованном виде, значит, вводить данные банковской карты опасно. Специалист отметила, что небезопасно платить картой при подключении через публичную Wi-Fi-сеть или c чужого устройства, а также переходить по подозрительным ссылкам из почты и мессенджеров. «Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на неё только ту сумму, которую вы собираетесь потратить», — посоветовала Артемьева. Кроме того, наличные деньги лучше взять при поездке за рубеж. «В силу текущих обстоятельств расплачиваться выпущенными в России пластиковыми банковскими картами сложно», — напомнила эксперт. Ранее «Секрет» писал , что россияне стали чаще пользоваться наличными. Фото: Pxhere , CC0