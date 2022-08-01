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1 час назад

Экономист Масленников назвал способ спасти сбережения от инфляции

Ura.Ru

Банковский депозит — это надежный способ сохранения средств на сегодняшний день. Депозитные вложения позволят сохранить половину инфляционных потерь. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, и политолог, экономист Никита Масленников.

Россиянам назвали способ спасти сбережения от инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, лучше всего хранить на банковском депозите, потому что он даст вам хоть какой-то доход. Хотя, естественно, сегодняшние ставки не обыгрывают годовую инфляцию. Если вы кладете на депозит, то при средней ставке ведущих игроков этого рынка, порядка 7,65 процента. То есть темп обесценивания денег становится в два раза меньше, и половину своих инфляционных потерь вы отыгрываете. В любых других случаях у вас потери большие», — сказал Никита Масленников.

Также экономист назвал несколько менее удачных способов спасти сбережения.

«Если вы храните деньги дома под матрасом, то у вас происходит чистое обесценивание. Условно говоря, если инфляция по этому году попадает в интервал от 12 до 15% годового роста, то ровно на такую сумму ваши деньги обесцениваются. С недвижимостью надо посмотреть на динамику цен. Как инвестиция, покупка квартиры — это не слишком большой выигрыш, потому что все равно будет налог и другие траты», — подытожил эксперт.

Личный счет,Никита Масленников,
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