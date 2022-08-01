Россиянам назвали способ спасти сбережения от инфляции

«На мой взгляд, лучше всего хранить на банковском депозите, потому что он даст вам хоть какой-то доход. Хотя, естественно, сегодняшние ставки не обыгрывают годовую инфляцию. Если вы кладете на депозит, то при средней ставке ведущих игроков этого рынка, порядка 7,65 процента. То есть темп обесценивания денег становится в два раза меньше, и половину своих инфляционных потерь вы отыгрываете. В любых других случаях у вас потери большие», — сказал Никита Масленников.