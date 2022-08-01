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52 минуты назад

Россияне назвали самую сложную для замены импортную продукцию

Деловая газета "Взгляд"

Российским гражданам сложнее всего оказалось заменить импортные медицинские препараты, легче всего замене подверглась бытовая химия, свидетельствуют данные опроса.

Россияне назвали самую сложную для замены импортную продукцию
Фото: ТАССТАСС

Почти треть – 32% респондентов – не смогли найти замену зарубежным лекарствам и оборудованию среди отечественной продукции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch.

Следующий по популярности ответ по «незаменимым» товарам – бытовая техника, ей не смогли найти замену порядка 17% опрошенных.

Еще 12% участников пояснили, что не нашли замену импортной мебели, у 9% выявились проблемы с одеждой. Не смогли найти замену косметике и парфюмерии 8%, бытовой химии – 6%.

Вместе с тем каждый четвертый участник указал, что не столкнулся с трудностями при попытке найти замену иностранным продуктам среди российских.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что доля импорта в жилищном строительстве не велика и застройщики в большинстве своем уже перестроились на другие рынки.

Личный счет,Марат Хуснуллин,
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