Россияне назвали самую сложную для замены импортную продукцию

Российским гражданам сложнее всего оказалось заменить импортные медицинские препараты, легче всего замене подверглась бытовая химия, свидетельствуют данные опроса.

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Почти треть – 32% респондентов – не смогли найти замену зарубежным лекарствам и оборудованию среди отечественной продукции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch.

Следующий по популярности ответ по «незаменимым» товарам – бытовая техника, ей не смогли найти замену порядка 17% опрошенных.

Еще 12% участников пояснили, что не нашли замену импортной мебели, у 9% выявились проблемы с одеждой. Не смогли найти замену косметике и парфюмерии 8%, бытовой химии – 6%.

Вместе с тем каждый четвертый участник указал, что не столкнулся с трудностями при попытке найти замену иностранным продуктам среди российских.