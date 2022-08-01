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1 час назад

Как снизить выплаты по кредиту: россиянам назвали три способа

Лера Букина

В России наблюдается падение ставок по кредитам. Кроме того, банки объявляют о новых программах рефинансирования. Life разбирался, какие есть нюансы при погашении долга и какие есть способы снизить выплаты.

Так, сократить выплаты позволит досрочное частичное погашение со снижением ежемесячного платежа, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Также хорошим способом является рефинансирование, отметил он. Однако потребительский кредит рефинансировать не столь целесообразно из-за выплат основных процентов в первые месяцы, отметил он.

«В принципе, оба варианта рабочие и могут подойти большинству людей, но в плане рефинансирования важно, чтобы соблюдались вышеуказанные условия, иначе оно просто не будет выгодным для заемщика», — подчеркнул Переславский.

По словам частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Фёдора Сидорова, в России пользуется спросом реструктуризация. Она может оказаться выгодной для граждан, у которых долговая нагрузка коррелирует с подтвержденным официально доходом, отметил специалист.

Россиянам стали чаще отказывать в кредитных каникулах

Отмечается, что среди плюсов реструктуризации – возможность избежать банкротства, отсутствие риска столкнуться с ограничением выезда за рубеж и возможность сохранить имущество, на которое не наложено взыскание. Среди минусов – длительная выплата и жесткое соблюдение сроков.

Личный счет,Николай Переславский,Федор Сидоров,
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