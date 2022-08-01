Как снизить выплаты по кредиту: россиянам назвали три способа

В России наблюдается падение ставок по кредитам. Кроме того, банки объявляют о новых программах рефинансирования. Life разбирался, какие есть нюансы при погашении долга и какие есть способы снизить выплаты.

Так, сократить выплаты позволит досрочное частичное погашение со снижением ежемесячного платежа, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Также хорошим способом является рефинансирование, отметил он. Однако потребительский кредит рефинансировать не столь целесообразно из-за выплат основных процентов в первые месяцы, отметил он.

«В принципе, оба варианта рабочие и могут подойти большинству людей, но в плане рефинансирования важно, чтобы соблюдались вышеуказанные условия, иначе оно просто не будет выгодным для заемщика», — подчеркнул Переславский.

По словам частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Фёдора Сидорова, в России пользуется спросом реструктуризация. Она может оказаться выгодной для граждан, у которых долговая нагрузка коррелирует с подтвержденным официально доходом, отметил специалист.