Мошенники придумали новый способ украсть деньги у россиян

"Какую бы цифру человек ни нажал, а также в случае, если не будет нажата никакая цифра, после музыкального проигрышах звонок переводится на «сотрудника банка». Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться смс от банка», – сказал Соловьев в беседе с RT.