Как самостоятельно увеличить размер пенсии: россиянам дали совет

Россияне могут самостоятельно изменить сумму будущей пенсии, а также текущей. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявила адвокат Ольга Сулим.

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Так, по ее словам, для этого россиянам потребуется сбор всех документов, подтверждающих трудовой стаж пенсионера и приравненные к нему годы. В частности, речь идет об отпуске по уходу за детьми.

Пенсионеру необходимо предъявить документацию, если он проработал на Севере и в приравненных к нему регионах Дальнего Востока, на вредном и опасном производстве, подчеркнула собеседница.

Кроме того, повысить выплату можно, отложив выход на пенсию на несколько лет, пояснила Сулим. Также сумма изменится при изменении числа нетрудоспособных членов семьи, которые находятся на иждивении, предъявлении информации о дополнительном стаже за период до января 2002 года. Также под условие подпадает переезд пенсионера в сельскую местность. Это требует подачи в территориальное подразделение ПФР соответствующего заявления.

«Если возникают какие-то сомнения в правильности начисления пенсионных выплат, также необходимо подавать заявление о перерасчете пенсии. Также автоматически увеличивается пенсионная выплата (двойной размер фиксированной части страховой пенсии по старости) для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет», — подытожила Сулим.