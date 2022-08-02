Подсчитана стоимость недельного отдыха на курортах Краснодарского края

За туры на двоих в Анапу и Геленджик в августе-сентябре россияне отдадут в среднем 20-50 тыс. рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей Fun & Sun.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Есть варианты размещения в двух и трехзвездочных отелях по системе «все включено» в Анапе. Минимальные цены там - 38 и почти 49 тыс. рублей за человека без учета затрат на дорогу соответственно. За жилье в отеле только с завтраками придется отдать 20 тыс. рублей на двоих или более.

Что касается отдыха в Геленджике, то там он стоит больше. Так, в августе с питанием «все включено» россияне отдадут от 52 010 рублей на двоих без учета затрат на дорогу. Размещение в трехзвездочном отеле только с завтраками стоит минимум 14 тыс. рублей на человека.