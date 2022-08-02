Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
2 часа назад

Подсчитана стоимость недельного отдыха на курортах Краснодарского края

Лера Букина

За туры на двоих в Анапу и Геленджик в августе-сентябре россияне отдадут в среднем 20-50 тыс. рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей Fun & Sun.

Подсчитана стоимость недельного отдыха на курортах Краснодарского края
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Есть варианты размещения в двух и трехзвездочных отелях по системе «все включено» в Анапе. Минимальные цены там - 38 и почти 49 тыс. рублей за человека без учета затрат на дорогу соответственно. За жилье в отеле только с завтраками придется отдать 20 тыс. рублей на двоих или более.

Что касается отдыха в Геленджике, то там он стоит больше. Так, в августе с питанием «все включено» россияне отдадут от 52 010 рублей на двоих без учета затрат на дорогу. Размещение в трехзвездочном отеле только с завтраками стоит минимум 14 тыс. рублей на человека.

Ранее сообщалось, что, по данным АТОР, представители туристической индустрии зафиксировали трехкратное увеличение спроса на отдых в люксовых отелях Турции со стороны россиян. Тенденция наблюдается, несмотря то, что туры выросли в цене на 30-50%. Согласно данным турагентов, средний чек на недельное размещение в премиальных отелях достигает приблизительно 400 тысяч рублей на двоих.

Личный счет,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители