«Березки» возвращаются: в России откроют спецмагазины для дипломатов

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45 минут назад

В России откроют специальные магазины для дипломатов

Елена Прошина

Согласно постановлению кабмина, в Москве и Санкт-Петербурге откроют спецмагазины для дипломатов. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируется, что в таких магазинах будут продавать продукцию, помещенную под таможенную процедуру беспошлинной торговли. К таким товарам относится спиртное, табачные изделия, парфюмерия, косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны и часы. Вся информация о покупателях и приобретенных товарах будет поступать в МИД на ежемесячной основе.

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Уточняется, что владельцем сети таких магазинов может стать только российская компания, которую учредит «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел РФ» совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса.

Напомним, что ранее МИД РФ выразил протест в связи с давлением на въезжающих в Латвию россиян.

Личный счет,МИД России,Ikea,
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