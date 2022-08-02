«Березки» возвращаются: в России откроют спецмагазины для дипломатов

Согласно постановлению кабмина, в Москве и Санкт-Петербурге откроют спецмагазины для дипломатов. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».

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Планируется, что в таких магазинах будут продавать продукцию, помещенную под таможенную процедуру беспошлинной торговли. К таким товарам относится спиртное, табачные изделия, парфюмерия, косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны и часы. Вся информация о покупателях и приобретенных товарах будет поступать в МИД на ежемесячной основе.

Уточняется, что владельцем сети таких магазинов может стать только российская компания, которую учредит «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел РФ» совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса.