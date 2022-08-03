Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

Деньги придут на карту «Мир»: пенсионеры начнут получать доплату с 5 августа

Лера Букина

Российским пожилым гражданам начнут выплачивать доплату к пенсиям уже с 5 августа. Денежные средства теперь будут зачисляться только на банковские карты «Мир». Юрист Ирина Сивакова рассказала PRIMPRESS, кому полагаются денежные средства.

Деньги придут на карту «Мир»: пенсионеры начнут получать доплату с 5 августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, социальные доплаты к пенсии смогут получить все пенсионеры, у которых уровень доходов является низким. Предполагается выплата только неработающим пенсионерам при условии, что размер их пенсии находится на уровне ниже прожиточного минимума. В регионах показатели разные. Он может варьироваться от 10 до 25 тыс. рублей.

В том случае, если у гражданина размер пенсии ниже, ему будет назначена доплата в размере 3-4 тыс. рублей. Именно эти деньги пенсионы будут получать на карты «Мир». В случае отсутствия таких карт у россиянина ему поступит звонок от банка – сотрудник предложит выпустить такой пластик. Также гражданин сможет получить наличные в кассе банка.

Ранее сообщалось, что теперь на карту «Мир» будет перечисляться больше социальных выплат, чем ранее. В России был подписан соответствующий указ. В перечень были добавлены разные меры соцподдержки, в частности, субсидии по оплате коммунальных услуг, компенсации по оплате коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители