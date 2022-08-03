Деньги придут на карту «Мир»: пенсионеры начнут получать доплату с 5 августа

Российским пожилым гражданам начнут выплачивать доплату к пенсиям уже с 5 августа. Денежные средства теперь будут зачисляться только на банковские карты «Мир». Юрист Ирина Сивакова рассказала PRIMPRESS, кому полагаются денежные средства.

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Так, социальные доплаты к пенсии смогут получить все пенсионеры, у которых уровень доходов является низким. Предполагается выплата только неработающим пенсионерам при условии, что размер их пенсии находится на уровне ниже прожиточного минимума. В регионах показатели разные. Он может варьироваться от 10 до 25 тыс. рублей.

В том случае, если у гражданина размер пенсии ниже, ему будет назначена доплата в размере 3-4 тыс. рублей. Именно эти деньги пенсионы будут получать на карты «Мир». В случае отсутствия таких карт у россиянина ему поступит звонок от банка – сотрудник предложит выпустить такой пластик. Также гражданин сможет получить наличные в кассе банка.