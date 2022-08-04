Путин разрешил использовать маткапитал по-новому

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что соответствующий закон должен увеличить доступность дошкольного образования. Так, у родителей появится возможность использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Однако одно из условий – наличие лицензии на образовательную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработан законопроект, которым расширяются возможности использования материнского капитала. Так, деньги могут пойти на покупку автомобиля. Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что благодаря такой возможности спрос на машины будет дополнительно простимулирован.