Путин разрешил использовать маткапитал по-новому

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ разместили на официальном портале правовой информации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что соответствующий закон должен увеличить доступность дошкольного образования. Так, у родителей появится возможность использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Однако одно из условий – наличие лицензии на образовательную деятельность.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разработан законопроект, которым расширяются возможности использования материнского капитала. Так, деньги могут пойти на покупку автомобиля. Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что благодаря такой возможности спрос на машины будет дополнительно простимулирован.
Владимир Путин ранее дал поручение кабинету министров разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с маленькими детьми.