Горнолыжный отдых в России взлетит в цене

«Как подчеркивают участники рынка, отдых на курортах в России уже подорожал в летнем сезоне, такая тенденция сохранится и в зимний период. По прогнозам туроператоров, отдых на горнолыжных курортах России в зависимости от направления подорожает в предстоящем зимнем сезоне в среднем от 10 до 20% в сравнении с прошлой зимой», - отмечается в сообщении.