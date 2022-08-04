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2 часа назад

Горнолыжный отдых в России взлетит в цене

Лера Букина

Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании отдыха на российских горнолыжных курортах предстоящей зимой на 10% - 20% в сравнении прошлым годом. Соответствующая информация размещена на сайте АТОР.

Горнолыжный отдых в России взлетит в цене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как подчеркивают участники рынка, отдых на курортах в России уже подорожал в летнем сезоне, такая тенденция сохранится и в зимний период. По прогнозам туроператоров, отдых на горнолыжных курортах России в зависимости от направления подорожает в предстоящем зимнем сезоне в среднем от 10 до 20% в сравнении с прошлой зимой», - отмечается в сообщении.

Некоторые гостиницы собираются менять стоимость проживания по мере увеличения спроса. Обычно он наблюдается осенью, в этой связи бронировать предстоящий зимний отдых целесообразно в летний период, подчеркнули в ассоциации.

Эксперты подчеркивают, что проживание в отелях зимой увеличится в цене перед новогодними праздниками. Цены упадут тогда, когда сезон закончится, указывает АТОР.

Туроператоры прогнозируют сохранение высокого спроса на отечественные горнолыжные курорты зимой, несмотря на то, что европейские границы открываются, а ковидные ограничения – снимаются.

Ранее АТОР, ссылаясь на представителей Fun & Sun, сообщила, что за туры на двоих в Анапу и Геленджик в августе-сентябре россияне отдадут в среднем 20-50 тыс. рублей.

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