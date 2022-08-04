Канадская компания ищет дегустатора конфет с зарплатой в $78 тыс.

"В начале прошлого года мы искали "конфетологов", которые будут дегустировать наши конфеты. Сейчас у нас их уже трое, и мы ищем главного конфетчика, который поведет команду конфетологов по наисладчайшему пути", - сообщила агентству представитель Candy Funhouse.