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1 час назад

Канадская компания ищет дегустатора конфет с зарплатой в $78 тыс.

ТАССиещё 1

Канадский онлайн-магазин сладостей Candy Funhouse ищет человека, который будет дегустировать конфеты за $100 тыс. канадских долларов в месяц ($78 тыс.). Об этом сообщило в среду Agence France-Presse.

Канадская компания ищет дегустатора конфет с зарплатой в $78 тыс.
Фото: UnsplashUnsplash

"В начале прошлого года мы искали "конфетологов", которые будут дегустировать наши конфеты. Сейчас у нас их уже трое, и мы ищем главного конфетчика, который поведет команду конфетологов по наисладчайшему пути", - сообщила агентству представитель Candy Funhouse.

Официально вакансия, опубликованная на онлайн-платформе Linkedin, звучит как "главный конфетный специалист". В его обязанности, помимо функций главного дегустатора, будет входить утверждение новой продукции, организация встреч с коллегами и "все самое веселое".

Предложение открыто для всех желающих в возрасте от пяти лет и старше. Основные требования к кандидату - "наличие золотых вкусовых рецепторов" и "непреодолимой тяги к сладкому". Компания уже получила более 100 тыс. резюме. Бонусом новый сотрудник магазина получит "расширенную стоматологическую страховку".

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