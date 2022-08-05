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56 минут назад

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для отдельной категории россиян

Елена Прошина

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию до 50-55 лет для тех, кто является близкими родственниками инвалидов первой группы. Об этом сообщает «Ура.ру».

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для отдельной категории россиян
Фото: ТАССТАСС

В своём Telegram-канале Сергей Миронов рассказал о том, что партия отправила законопроект на рассмотрение.

«Прежде всего мы предлагаем установить досрочную страховую пенсию близким родственникам инвалидов первой группы. Родственникам, которые ухаживают за инвалидами не менее восьми лет. По нашему мнению, мужчины должны уходить на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет», – написал депутат.

Напомним, что ранее Сергей Миронов предложил начислять дополнительный «денежный бонус» в 14 тысяч рублей тем россиянам, которые дожили до 70 лет.

Личный счет,Сергей Миронов,Госдума,
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