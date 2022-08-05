В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для отдельной категории россиян

«Прежде всего мы предлагаем установить досрочную страховую пенсию близким родственникам инвалидов первой группы. Родственникам, которые ухаживают за инвалидами не менее восьми лет. По нашему мнению, мужчины должны уходить на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет», – написал депутат.