Россияне пожаловались на блокировку  банковских карт и счетов в Черногории

Власти Черногории начали блокировать банковские карты и счета россиян, не решившихся разорвать связи с этой недружественной страной. О фактах блокировки сообщает Telegram-канал «Улететь».

В частности, дочерний черногорский филиал банка Erstebank (Австрия) с 4 августа начал массово блокировать карты российских граждан и принудительно закрывать счета.

С данной проблемой столкнулись как российские туристы, так и россияне с видом на жительство в Черногории, полученным «по любым основаниям»

Ранее стало известно, что власти Черногории начали «замораживать» недвижимость, принадлежащую гражданам России. Их примеру могут последовать власти Болгарии. Это означает, что иметь недвижимость за границей становится опасно.

В список недружественных России стран сейчас входят: