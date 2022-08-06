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58 минут назад

Россияне пожаловались на блокировку  банковских карт и счетов в Черногории

Майк Габриелян

Власти Черногории начали блокировать банковские карты и счета россиян, не решившихся разорвать связи с этой недружественной страной. О фактах блокировки сообщает Telegram-канал «Улететь».

Россияне пожаловались на блокировку банковских карт и счетов в Черногории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, дочерний черногорский филиал банка Erstebank (Австрия) с 4 августа начал массово блокировать карты российских граждан и принудительно закрывать счета.

С данной проблемой столкнулись как российские туристы, так и россияне с видом на жительство в Черногории, полученным «по любым основаниям»

Ранее стало известно, что власти Черногории начали «замораживать» недвижимость, принадлежащую гражданам России. Их примеру могут последовать власти Болгарии. Это означает, что иметь недвижимость за границей становится опасно.

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В список недружественных России стран сейчас входят:

все государства-члены Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Британия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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